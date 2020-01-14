Послание Путина покажут на шести фасадах Москвы

Ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 15 января в 12:00 по московскому времени, покажут на крупнейших медиафасадах Москвы. Информационную поддержку организует рекламная компания LBL.

Ее представитель сообщил РБК, что обращение главы государства будет показано на фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-Плаза». Пока неизвестно, будет ли это прямая трансляция или другой формат.

Замглавы исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) по информационной политике Ирина Плещева сообщила изданию, что идея использовать новый формат продвижения послания Путина возникла после просмотра пресс-конференции в библиотеках России.

Она подчеркнула, что ОНФ ни за что не платит, размещение в Москве было организовано по квоте социальной рекламы.

Помимо столичных медиаплощадок обращение президента покажут на МКС, в московских аэропортах, барах и кафе. Просмотр в Адыгее организуют в поликлиниках и МФЦ. Прямой трансляции в столичном метрополитене не будет.

Ранее сообщалось, что одно из тем выступления президента будет повышение реальных доходов россиян. Путин в начале января сообщал, что его очень беспокоит их падение.