Производители молока обвинили ритейлеров в наценках на молоко на 150%

Положение молокопроизводителей, вынужденных все больше платить за электроэнергию, строительные и горюче-смазочные материалы, усугубляют наценки ритейлеров. Они сказываются на росте себестоимости пищевых продуктов и уровне будущих затрат. Производители молока обратились с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В ФАС сообщили газете «Известия», что уже рассматривают обращение о наценках, поступившее от Молочного союза России. Оно будет внимательно изучено. Если будут выявлены признаки нарушения закона, служба примет меры реагирования. Об этом изданию сообщила заместитель начальника управления общественных связей ФАС РФ Вера Старикова-Разборова.

«Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной ФАС России информации», — сказала Вера Старикова-Разборова.

Заместитель директора Молочного союза России по экономике Александр Рыбин подчеркнул, что наценка ритейлера в структуре отпускных розничных цен составляет 50-150%.

«Такое положение вызывает неприятие и озабоченность по всей производственной цепочке, от молочного животноводства, через переработку, к конечному потребителю», — говорит Александр Рыбин.

Он разъяснил, что происходит изъятие основной массы доходов из производства и переработки. Средства приходится перераспределять в сферу обращения и торговли. В конечном итоге, за счет покупателя.

Директор Молочного союза России Людмила Маницкая ранее заявила, что вмешательство в рынок недопустимо. Но в ситуации с баснословными наценками сетей, именно так и нужно поступить. По ее данным, ни в одной стране нет таких наценок на молочную продукцию.