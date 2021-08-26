Молочный союз обратился в ФАС из-за больших наценок в федеральных сетях

В федеральных торговых сетях наметилась тенденция на высокие наценки. В результате Молочный союз России обратился с этой проблемой в правительство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Союз попросил ведомства принять меры. Об этом сообщила директор союза Людмила Маницкая, выступая на конференции в Барнауле.

«И еще главное в проблемах с продажами — у федеральных сетей очень высокие наценки, от 50 до 150%. Мы, как Молочный союз России, вышли в правительство и в ФАС написали письма о том, что здесь нужно разбираться», — передал ТАСС ее слова.

Она отметила, что вмешательство в рынок недопустимо, но что касается сетей, то именно так нужно поступить. Маницкая подчеркнула, что ни в одной стране нет таких наценок на молочную продукцию. По ее словам, накрутка идет на продукты, на производство которых требуется большое количество молока — сыр, масло, сметана. Как выяснилось, жалобы в союз поступают от производителей со всей России.