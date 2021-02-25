В Дагестане разберутся с повышением цен на газ и бензин

После многочисленных жалоб жителей республики врио главы Дагестана Сергей Меликов поручил правительству региона разобраться с ситуацией с повышением цен на газ и бензин на автозаправочных станциях региона. За последнюю неделю они выросли на два рубля до 27 рублей. При этом оптовые цены на заводах не поднимались.

Как сообщила пресс-служба главы республики, Меликов раскритиковал руководителей муниципалитетов, которые бездействуют на местах. Он пообещал разобраться с недобросовестными владельцами АЗС которые допустили повышение цен.

«Они рисуют другие цифры, а люди думают, что это правительство поднимает цены. И это происходит на территории муниципалитетов, главы которых не хотят подъехать и поинтересоваться, на каком основании поднялись цены», — сказал врио главы.

В республиканской Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что повышение цен вызвано сокращением на 30% прямых поставок от производителей газа в розницу. Недостающий объем приходится дозакупать на биржах, где с учетом зимнего спроса цены растут непредсказуемо.

«В Махачкале отсутствует юридическое лицо, которое занимает доминирующее положение на рынке и злоупотребляет своим статусом. При отсутствии монопольных позиций УФАС не имеет прямой компетенции для принятия мер в отношении реализаторов газомоторного топлива», — сообщила служба.

В начале января на Дальнем Востоке начались перебои с топливом. Ситуацию до сих пор не удалось нормализовать из-за закрытия части АЗС после начала плановой модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.