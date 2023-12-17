Власть 17 декабря 2023, 18:52 «Мы же зимняя страна». Путин пошутил о «снежном коме» задач в России Путин заявил о растущем снежном коме новых задач для России Unsplash

Читать 360tv в

Российским властям придется сосредоточиться на решении ряда важных вопросов, задач становится все больше. Об этом заявил президент Владимир Путин во время съезда партии «Единая Россия» в Москве, сообщила «Российская газета».

Он иронично отметил, что россияне всегда отличались своей любовью к снегу, поэтому страна успешно справится со «снежным комом» навалившихся на нее задач.

Реклама

«Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают как снежный ком. Мы же Россия, мы же зимняя страна, любим снег. Смотрите, сколько его навалило», — пошутил глава государства.

Он добавил, что во все времена Россия ставила перед собой множество целей.

Путин перед съездом посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ и осмотрел региональные стенды. Российский лидер остановился у экспозиции Петербурга и полюбовался видом виртуального Финского залива. Организатор выставки рассказала главе государства, что на этой платформе можно даже оставлять следы на «компьютерном» песке.