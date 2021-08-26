МВД будет по-новому проверять на алкоголь водителей

МВД разработало поправки к правилам проверки водителей на состояние алкогольного опьянения и информирования их о результатах. В проекте также уточняются субъекты, уполномоченные на проведение проверок технических средств измерения, использующихся для медосвидетельствовании.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

«МВД России подготовлен проект постановления правительства РФ, которым вносятся изменения в правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов», — отмечается в сообщении.

Сообщать водителям о результатах проверок данных технических средств будут «в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений».

Ранее сообщалось, что в МВД откажутся от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Эксперты решили, что эта мера поможет облегчить ситуацию с коррупцией.