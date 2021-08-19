Автоэксперт поддержал предложение МВД по упрощению техосмотра

Автоэксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поддержал инициативу МВД об упрощении прохождения техосмотра. По его словам, такое предложение облегчит ситуацию с коррупцией. Об этом написала «Общественная служба новостей».

Представители МВД хотят отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. По словам Шкуматова, автомобильное сообщество поддержит ведомство сделать техосмотр для легковых автомобилей добровольным.

Автоэксперт пояснил, что сейчас идет целая война на эту тему. Связана она с тем, что 80% автовладельцев попросту покупают диагностическую карту. Без ее наличия водители будут получать штраф, начиная с 1 марта 2022 года. Кроме того, изменится стоимость карты, она вырастет в четыре раза. По словам эксперта, 50 миллионов россиян платят дань непонятно за что и непонятно кому. А с введением новой стоимости будут платить еще больше, если процесс не облегчат.