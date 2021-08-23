Мурманск остался без мэра

Мэра Мурманска Андрея Сысоева отправили в отставку. Такое решение приняли депутаты по его собственной просьбе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сысоев в понедельник попросил освободить его от должности главы муниципального образования и председателя Совета депутатов. Его решение поддержали большинством голосов.

Сысоев продолжит работу в качестве заместителя в Совете депутатов. Он отметил, что российские власти сейчас ставят новые задачи в рамках стратегического развития Арктики и он намерен заняться реализацией важнейших проектов для города.

Чиновник также сообщил о завершении всех проверок, связанных с предполагаемым видом на жительство и недвижимостью его экс-жены в Латвии, которая якобы не была задекларирована. Сысоев заявил, что никаких вопросов у силовых структур к нему не осталось и все это было спланированной провокацией.

О своем намерении уйти в отставку Сысоев заявил две недели назад.