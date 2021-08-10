Мэр Мурманска Андрей Сысоев уйдет в отставку

Мэр Мурманска Андрей Сысоев заявил о намерении сложить с себя полномочия главы города. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сысоев о своих намерениях заявил на брифинге, который состоялся во вторник в городской администрации.

«Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города проектов», — сказал Сысоев.

Он озвучил текст заявления, в котором попросил Совет депутатов освободить его от должности главы города. Он занимал этот пост с октября 2019 года, до этого с 2010 года был главой администрации Мурманска. По словам Сысоева, он останется депутатом горсовета.

В мае СМИ писали, что Сысоев не сообщал о незадекларированном виде на жительство и недвижимости за границей экс-супруги, с которой развелся в 2016 году. Губернатор области Андрей Чибис поручил поручил правоохранительным органам представить предложения по мерам ответственности для главы Мурманска, обсуждался вопрос нахождения Сысоева на посту. Тогда мэр назвал эту информацию провокацией. Он заявил, что закон не нарушал.