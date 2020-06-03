Голосование по поправкам в Конституцию-2020. Все, что нужно знать

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Россияне смогут выразить свое мнение очно и на дому. Как будет проходить масштабное событие – в материале «360».

Владимир Путин подписал указ, согласно которому голосование состоится 1 июля. Решение глава государства принял после одобрения Роспотребнадзора и Центризбиркома.

Отдать свой голос можно будет в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Причем, первое июля — это среда, его сделают выходным днем. По словам главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, это позволит гражданам выбрать удобный для них день и поможет избежать массового скопления на избирательных участках. Она подчеркнула, что выразить свое мнение будет «безопаснее, чем сходить в магазин».

Меры безопасности

Чтобы максимально обезопасить мероприятие — будут соблюдены все меры предосторожности. На каждом участке при входе будут измерять температуру. При необходимости жителям выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку. Наблюдатели, члены избиркомов и журналисты будут также находиться в средствах защиты. Члены избиркома пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Кабинки расставят на безопасном расстоянии, а избирательные ящики перед вскрытием продезинфицируют.

Чтобы идентифицировать личность работники комиссии могут попросить гражданина ненадолго снять маску, но паспорт отдавать не надо. Его необходимо предъявить в развернутом виде и пролистать все страницы.

Для голосования жителям рекомендуется отводить не более 15 минут. В ЦИК подчеркнули, что число голосующих жителей не должно превышать 8-12 человек в час.

Где отдать свой голос

Для голосования будут организованы места в школах, на придомовых территориях и во дворах учебных заведений. Если гражданин по каким-то причинам не может посетить участок — он сможет отдать свой голос на дому. Сотрудники комиссии принесут бюллетень, но в целях безопасности, заходить в квартиру не будут. Дистанционное голосование, по словам главы ЦИК, будет доступно лишь в двух-трех регионах.

Как выглядит бюллетень

Вид бюллетени Центризбиркомом утвердил 20 марта. Он будет содержать один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». У голосующих будет два варианта ответа — «Да» или «Нет». Россияне должны поставить отметку в соответствующем их мнению квадрате.