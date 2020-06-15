Москвичам посоветовали смотреть Парад Победы по ТВ

В Москве 24 июня состоится Парад Победы, приуроченный к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Военное шествие жителям и гостям города советуют смотреть из дома, по телевизору.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал жителям столицы не стремиться попасть в этот день на улицу, чтобы увидеть марширующих военных и технику. Позицию официального представителя Кремля привело РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что каждый такой парад на Красной площади — это шедевр. Юбилейный выход на брусчатку в центре Москвы можно будет посмотреть по ТВ. Трансляция обещает быть красочной.

Парад Победы перенесли из-за ситуации с коронавирусом в стране. Позже президент Владимир Путин объявил, что он состоится 24 июня. Этот день объявлен выходным.

Ночью на 15 июня Тверскую улицу в центре столицы перекрыли из-за первой репетиции парада.В Москву для этого уже привезли военную технику, но пока ее не выводили.