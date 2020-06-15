Тверскую перекрыли из-за репетиции Парада Победы. Кадры с места

В центре Москвы у Кремля продолжается первая репетиция Парада Победы, который пройдет 24 июня. Тверская улица остается перекрытой.

Механики-водители пока без военной техники, пешком проходят будущий маршрут. Они движутся точно по желтым линиям со скоростью боевых машин и переходят на бег при ускорениях.

«Обожаю бегать», — в шутку сказал кто-то из солдат.

Сегодня проходит первая репетиция Парада Победы без военной техники. Решением президента Владимира Путина парад был перенесен с 9 мая на 24 июня.

В Москву для следующих репетиций также прибыла и военная техника. Ранее администрация города назвала перекрытые из-за подготовки парада улицы столицы. Московских водителей попросили не ездить центр из-за репетиции парада сегодня вечером.