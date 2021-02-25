Москвичам из групп риска решили заменить ограничения рекомендациями

Столичные власти рассматривают возможность убрать ограничение на поездки в общественном транспорте для москвичей из групп риска. Оно будет носить рекомендательный характер.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах города в интервью телеканалу «Россия 1». Меры хотят ослабить на фоне снижения роста заболеваемости COVID-19 в столице.

«Надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные», — сказал Собянин.

Он выразил надежду на то, что «люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться, чтобы защитить себя».

В течение двух ближайших месяцев в Москве могут отменить еще ряд ограничений. Это произойдет, если тенденция к снижению числа госпитализируемых с ковидом сохранится.

«Люди с хроническими заболеваниями, люди старшего поколения — это как раз группа риска, которая очень тяжело переживает эту болезнь», — напомнил мэр. Многие, по его словам, попадают в больницу в тяжелом состоянии. Задача властей в такой ситуации — оградить таких людей от общения в период пандемии.