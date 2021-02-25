Снятие части ковидных ограничений анонсировали в Москве

Часть введенных из-за пандемии ограничений снимут в Москве в ближайшие один-два месяца. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он выразил надежду, что если тренд на улучшение ситуации с коронавирусом сохранится, то ограничения на проведения фестивалей снимут уже через два месяца, сообщил сайт RT.

«Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1700», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Несколько дней назад Собянин сообщил, что в столице зафиксировали снижение госпитализаций пациентов с COVID-19 и число пациентов с тяжелыми формами заболевания, уточнила «Газета.ru». Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве является обнадеживающей.

По словам градоначальника, пандемия пошла на спад, а система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. В частности, московские врачи пока не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.