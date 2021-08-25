Форум «Крымская платформа» в Киеве носит недружественный тон в отношении России. Кремль фиксирует подобное отношение и делает для себя соответствующие выводы.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«Это мероприятие в Киеве до сих пор носит декларативный характер и не имеет какого-то осязаемого продолжения. Хотя даже этот декларативный характер носит чрезвычайно недружественный тон в отношении нашей страны, что, конечно же, нами тщательно фиксируется, и, конечно, соответствующие выводы для себя мы делаем», — отметил он.

Саммит «Крымская платформа» завершился в Киеве накануне 30-летия независимости Украины. Во время своего выступления президент Владимир Зеленский начал «обратный отсчет времени до освобождения Крыма». Участники саммита подписали декларацию, в которой пригрозили России очередными санкциями, а также осудили ее за «аннексию» Крыма.

Однако в результате саммита участники так ничего и не добились, кроме громких заявлений. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Однако главы крупных государств проигнорировали «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников.