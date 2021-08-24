Крымский плач всех утомил. Мировое сообщество показало свое отношение к Украине

Саммит «Крымская платформа» стал показателем интереса мировых держав к Украине. Большинство глав крупных государств просто проигнорировали собрание, а лидеры небольших стран ничем не помогут, так как сами зависимы от Запада. Однако это не остановит антироссийскую риторику. Политологи считают, что она может прекратиться только вместе с нынешним государственным строем.

Накануне 30-летия независимости Украины там завершился саммит «Крымская платформа». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с его началом стартовал «обратный отсчет времени до освобождения Крыма». Однако даже депутаты Верховной Рады отметили, что изменение статус-кво вокруг Крыма — нереалистичная задача.

Участники саммита подписали декларацию, в которой привычно осудили Россию, пригрозили очередными санкциями, пообещали вместе противостоять «новым вызовам и гибридным угрозам» и потребовали впустить на полуостров миссии ОБСЕ и ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине.

Однако кроме громких заявлений в финале похвастать саммиту нечем. Вопреки ожиданиям украинской стороны, главы крупных государств собрание проигнорировали. Многие прислали вместо себя чиновников: например, президента США на встрече заменил министр транспорта. Все указывает на то, что Западу просто надоела тема Крыма.

Россия, которую все испугались

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с «360» отметил, что тема Крыма никуда не денется: США и компания все равно будут делать вид, что они не знают, чей Крым. Но вот тема вечного плача Украины по любому поводу несколько приелась. Хотя, по мнению Корнилова, страной уже давно коллективно управляют США и другие страны через своих послов.

«Представители "большой семерки" — официальная группа, которая не скрывает, что они в ручном режиме управляют государством Украина. У них свой коллективный Twitter, где они выкладывают свои законодательные инициативы, которые, по сути, являются установкой к действию, и Рада послушно голосует. Зачем же в такую страну посылать президентов? Достаточно присутствие послов», — заметил Корнилов.

Именно поэтому, по мнению политолога, страны G7 не прислали практически никого из статусных лиц. А вот такие же лимитрофы, как Украина, вроде Польши и стран Прибалтики, прислали деятелей повыше, ведь эти страны управляются такими же послами, подчеркнул он. Украина же заявила, что многие лидеры стран не приехали на саммит «Крымской платформы» из-за боязни России.

Корнилов указал, что, согласно этой версии, получается довольно странная картина: небольшая Венгрия не боится, а вот США, Германия, Франция перепугались. Канада, похоже, совсем не присутствовала, хотя украинцы заявляли, что к ним едет глава Сената. Видимо, страшно боятся России, иронично отметил политолог.

Признание зависит от Украины

Обсуждая условия, при которых Крым будет признан мировым сообществом как часть России, Корнилов подчеркнул, что нет смысла проводить еще один референдум. Прежде всего, на это не пойдет сама Украина — там хорошо понимают, какие результаты даст опрос крымчан.

«Но самое главное, конечно, не это. Мы же понимаем, что и в Америке, и в Европе все прекрасно знают, что думают жители полуострова. Все прекрасно понимают, что Крым ни чучелом, ни тушкой не хочет возвращаться на Украину и крымчане лягут костьми, чтобы этого не допустить. Но кого же интересует мнение жителей Крыма?» — отметил политолог.

Он напомнил, что при этом мировое сообщество находит законным желание жителей Тайваня, которые не хотят быть частью Китая. А голоса крымчан никто не желает услышать.

Корнилов предположил, что Крым признают неотъемлемой частью России лишь при отказе Украины от претензий на полуостров.

В ущерб себе

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов пояснил «360», что саммит был нужен Украине как доказательство движения страны в определенном формате. Западу показали, что страна не пойдет на нормализацию отношений с Россией, будет провоцировать новые конфликты, вести себя недружественно.

«А главное — показали, что Украина останется навсегда враждебным к России государством, которое не руководствуется собственными экономическими интересами и интересами собственных граждан. В этом смысле саммит цели своей достиг. Крым им совершенно не нужен, возвратить они его никак не могут, и, мне кажется, никто там об этом всерьез и не задумывается», — заключил Колташов.