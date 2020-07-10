Москва ответила на иск Гааги по поводу крушения MH17

Российское Министерство иностранных дел отреагировало на иск Гааги против Москвы «за ее роль» в крушении малайзийского Boeing. Это воспринимается, как очередной удар по отношениям стран.

Об это сообщила представитель МИД Мария Захарова, пишет РИА «Новости». По мнению дипломатов, это приведет лишь дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины.

«Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17», — отметила Захарова.

Она отметила, что события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, показали, что Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики.

Ранее стало известно, что власти Нидерландов подадут иск против России в Европейский суд по правам человека. Этим они якобы хотят добиться «правды, справедливости и ответственности» для всех жертв крушения.

В июле 2014 года малайзийский Boeing потерпел крушение под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследует дело совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. Они полагают, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который якобы принадлежит России.