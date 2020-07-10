Нидерланды подадут иск против России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов подаст иск против России в Европейский суд по правам человека. Причиной такого решения стало крушение борта MH17 под Донецком шесть лет назад.

Нидерланды подадут иск в Европейский суд по правам человека, чтобы добиться «правды, справедливости и ответственности» для всех жертв крушения, пишет Reuters со ссылкой на письмо правительства. О своем решении Нидерланды объявили 10 июля.

Малайзийский Boeing из Амстердама и направился в Куала-Лумпур 17 июля 2014-го. Он потерпел крушение под Донецком, из-за чего все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследовать дело взялась совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. Российской стороне не разрешили участвовать в процессе. Следствие полагает, что малайзийский самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук». Вооружение якобы принадлежало России.

Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко ранее заявлял, что Москва передала Нидерландам все доказательства того, что «Бук» принадлежал украинской стороне. Все обвинения в причастности к трагедии российский МИД называл голословными.