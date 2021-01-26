Московским СИЗО ослабили противоэпидемические меры

Заключенным московских СИЗО разрешили краткосрочные свидания. Столичное руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) решило ослабить меры по борьбе с коронавирусом.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила ТАСС, что на прошлой неделе общественники обратились во ФСИН с просьбой вакцинировать всех желающих заключенных.

«Просили помывку два раза в неделю, бесплатные витамины. И вот сегодня санитарный врач ФСИН подписал постановление, где есть про вакцинацию, и в целом режим ограничений будет ослаблен. Свидания разрешат! Краткосрочные, правда», — сказала она. Условием для встреч будет «добро» от следователя.

Ранее в пресс-службе управления ФСИН по Москве сообщили, что режимно-ограничительные меры будут действовать в подведомственных учреждениях с 18 января 2021 года и до особого указания. Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется в СИЗО-7 и СИЗО-12. Был приостановлен прием передач, кроме лекарственных средств и предметов медицинского назначения.

«Также в этот период ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия. В связи с этим количество судебных заседаний, проводимых с использованием средств видео-конференц-связи, увеличено», — уточнили в пресс-службе ФСИН.

Проведение краткосрочных и длительных свиданий было приостановлено, вход на территорию СИЗО представителей органов исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий и иных лиц — ограничен.