Для сообщений о нарушениях в московских СИЗО запустили бота

«Граждане могут сообщить о противоправных действиях, совершенных в учреждениях ФСИН, МВД (отделы полиции, спецприемники, ИВС, ЦВСИГ) или Минздрава, в чат-бот в Telegram (@onk_moscow_bot)», — уточнил собеседник.

Форма обращения может быть свободной, однако рекомендуется указать свое имя, фамилию и контактные данные, а также контактные данные и ФИО гражданина, права которого нарушены, уточнила «Газета.Ru». Для проведения проверки потребуется указать и название учреждения, в котором нарушили закон.

В конце прошлого года Минюст предложил убрать все колонии и СИЗО из городов и других населенных пунктов. Вместо этого хотят создать специальные площадки. Однако правозащитники опасаются, что в результате доступ адвокатов и родственников к обвиняемым и осужденным будет затруднен. А поездка из СИЗО в суды займет больше времени.