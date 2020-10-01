Это связано со сложной эпидемической ситуацией в городе. Мэр в своем блоге напомнил, что несколько дней назад власти просили работодателей отправить сотрудников, чье присутствие в офисе необязательно, на удаленку.

Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте. Ряд предприятий действительно последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно Сергей Собянин.

Теперь в обязательном порядке работать из дома должны будут россияне от 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Исключение будет сделано лишь для тех сотрудников, чье присутствие в офисе «критически важно» для работы организации. Так, на удаленку решили не переводить специалистов из медицинских организаций, оборонных предприятий, Роскосмоса, Росатома и ряда других стратегических отраслей.

Собянин выразил надежду, что принятые меры помогут замедлить рост заражения коронавирусом в Москве и что дополнительных ограничений принимать не придется.

За последние сутки в российской столице зафиксировали 2424 случая СOVID-19. То есть прирост за день составил 116. Всего с начала эпидемии заразились 295 025 горожан.

В России зарегистрирован 1 185 231 случай (+8945). На втором месте по числу заболевших Подмосковье — 73 832 инфицированы (+230). На третьем Санкт-Петербург — 43 306 (+285).