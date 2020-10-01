Почти 9 тысяч случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России за сутки подтвердили 8945 случаев COVID-19. У многих заболевание протекает без каких-либо клинических симптомов. С начала эпидемии инфекцию выявили у 1 185 231 жителя страны.

За последние 24 часа врачи отпустили домой 5985 пациентов, которые выздоровели после COVID-19. Всего поправившихся 964 242. Число погибших стало 20 891 (+169 за сутки).

В Москве новых заболевших 2424, в Санкт-Петербурге — 285, в Московской области — 230. Ростовская и Нижегородская области попали в первую пятерку регионов по выявленным за сутки случаям: там подтвердили 205 и 186 случаев COVID-19 соответственно.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день в России провели более 46,4 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за день сделано 384 тысячи анализов. Из-за подозрения на COVID-19 под медицинским наблюдением остаются 221 599 россиян.

В Московской области на 1 октября сделали 2 386 570 анализов на наличие нового коронавируса. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые при желании могут обследоваться в частных лабораториях.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Сейчас идут ее пострегистрационные испытания. Их участникам присвоили код, чтобы одновременно не вколоть препарат и плацебо.

Врачи рекомендуют россиянам обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания. Если человек чувствует себя плохо и не в силах дойти до поликлиники, то врача нужно вызвать на дом.