Москалькова призвала ООН остановить действия ВСУ по отношению к населению Украины

На Украине участились провокации и использования мирных жителей в качестве живого щита со стороны ВСУ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она призвала международные организации «немедленно вмешаться в эту ситуацию».

В своем Telegram-канале Москалькова отметила, что «глубоко возмущена» такими действиями ВСУ.

«Ни в коем случае не должно страдать мирное население и тем более использоваться в качестве живого щита», — сказано в обращении Москальковой.

Она рассказала о случаях втягивания мирных граждан, информация о которых поступила в ее адрес. По ее словам, сразу несколько таких сигналов поступило из Мариуполя. Например, в одной из школ власти принудительно удерживают людей, которые хотели уехать по гуманитарному коридору.

«В одной из школ принудительно удерживают более 60 человек, из которых более половины — женщины и дети», — отметила Москалькова.

Она сообщила и о поступающей к ней информации о минировании Приазовского государственного технического университета, а также подступов к нему.

Использование гражданского населения в качестве живого щита военный эксперт Борис Юлин назвал военным преступлением. Он отметил, что такую тактику используют ВСУ.