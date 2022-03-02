«Используют сограждан в качестве живого щита». Тактику ВСУ назвали военным преступлением

То, чем сейчас занимаются Вооруженные силы Украины (ВСУ), а именно использование гражданского населения в качестве живого щита — это военное преступление, заявил военный эксперт Борис Юлин.

«ВСУ используют своих сограждан в качестве живого щита. Раз было обещано, что не будет применяться оружие в городах, значит, можно там укрываться», — отметил Юлин в беседе с РЕН ТВ.

Российским военным, как подчеркнул военный эксперт, оставили только два варианта. Первый заключается в том, чтобы не трогать города и оставлять там части ВСУ, второй — вести боевые действия прямо в городе.

«Использование гражданских в качестве живого щита — это военное преступление», — заявил Юлин.

Российские вооруженные силы ведут специальную операцию, чтобы уничтожить действующий нацистский режим и не позволить ему возродиться, отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом он рассказал «360». Он отметил, что вся внутренняя и внешняя политика Украины является политикой нацистского государства и тут не должно быть других интерпретаций.