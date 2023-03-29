Власть 29 марта 2023, 09:55 Москалькова предложила создать координационный орган для обмена гражданскими лицами с Украиной Омбудсмен Москалькова: надо создать орган по обмену гражданскими лицами с Украиной РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с идеей создать координирующий орган по обмену гражданскими лицами с украинской стороной. Своим предложением она поделилась в интервью РИА «Новости».

«У нас сегодня нет такого специального координирующего органа, который бы занимался вопросами обмена гражданских лиц. <…> Необходимость создания этого органа, его роль могут быть определены только президентом. Я со своей стороны вижу, что такая проблема есть», — сказала она.

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По ее словам, Минобороны и спецслужбы России хорошо работают по вопросам помощи оказавшимся в трудной ситуации военным и по теме пленных. Однако российский омбудсмен нередко получает запросы от обычных граждан об обмене.

По информации Москальковой, множество обращений поступает от старых людей, инвалидов с Украины, а также тех, кто хотел бы приехать в РФ и увидеть своих родных. Сейчас граница закрыта, а для открытия гуманитарного коридора для этих людей не определен его статус.

«Я вижу востребованность этой темы и думаю, что государственные органы задумаются над тем, как решить эту проблему», — заключила омбудсмен.

Москалькова заявила также и о том, что украинских военнопленных, которых киевский режим не хотел обменивать, все же вернут на родину.