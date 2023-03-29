Общество 29 марта 2023, 09:05 Пленные, которых не хотела менять Украина, вернутся в страну Москалькова заявила, что пленные, которых не хотела менять Украина, вернутся в страну РИА «Новости»

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Украинские военнопленные, которых не хотели обменивать власти этой страны, вернутся на родину, заявила в комментарии РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, об этом сообщил омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец.

«Я получила от уполномоченного по правам человека [Украины] заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе», — сказала Москалькова.

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Ранее она сообщала, что власти Украины отказалась менять 70 своих военнослужащих на российских пленных.

На этой неделе Москалькова подтвердила, что украинская сторона передала России пять тяжелораненых военнослужащих. Омбудсмен отметила, что процесс репатриации должен продолжаться.

Минобороны сообщало об обмене пленными 7 марта. Тогда, по данным ведомства, в страну вернулись 90 российских военнослужащих.