Власть 11 января 2023, 13:35 Москалькова попросила украинского омбудсмена помочь желающим посетить родных в России Москалькова попросила омбудсмена Лубинца помочь украинцам посетить родных в России

Читать 360tv в

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что попросила украинского коллегу помощь гражданам его страны навестить родственников в России. Об этом написал ТАСС.

«Я также просила Дмитрия Лубинца рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые хотели бы приехать к своим родственникам в Россию», — рассказала она на международной конференции «Будущее прав человека в XXI веке» в Турции.

Реклама

Москалькова добавила, что некоторые числившееся без вести пропавшими, данными о которых они обменялись с Лубинцом, оказались живы. Об этом она заявила на встрече с украинским омбудсменом в Анкаре, уточнило РИА «Новости».

Реклама

Российский омбудсмен подчеркнула необходимость активизировать работу Международного комитета Красного креста. Организация должна получить возможность посещать пленных и оказывать им помощь.