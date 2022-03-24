Москалькова подтвердила второй обмен обмен пленными между Россией и Украиной

Россия провела с Украиной еще один обмен пленными. На 10 российских военнослужащих обменяли столько же украинских. Состоявшийся процесс подтвердила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Вице-премьер и министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук ранее назвала прошедший обмен первым полноценным обменом пленными.

По ее словам, 11 российских моряков с затонувшего у Одессы гражданского судна также обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».

О первом обмене военнопленными Москалькова рассказала 21 марта. Тогда девять попавших в плен россиян обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

В МИД РФ отмечали, что все поставленные цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Ее ход соответствует составленному плану.