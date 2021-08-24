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    24 августа 2021, 17:44

    Мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики продлят на год — президент Путин

    Александр Блинов, Юлия Булыгина

    Президент Владимир Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики продлят на год — президент Путин

    Глава государства выступил с такой инициативой на втором этапе съезда партии «Единая Россия». Путин сообщил, что считает необходимым внести свои предложения для обеспечения устойчивого развития страны в партийную программу, которую назвал народной.

    Российский лидер заявил, что необходимо добиться обеспечения роста экономики на долгосрочный период. Путин отметил, что нужно найти решения для всех, кто потерял заработок и не может найти работу. «Единая Россия» должна энергично подключиться к реализации этих задач, подчеркнул он. Путин добавил, что уровень безработицы в России составляет около 5%, и он продолжает снижаться.

    Президент также поддержал идею об оказании помощи фермерам для снижения цен на продукцию.

    Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей. Глава государства ранее также предложил по итогам года разово выплатить военным по 15 тысяч рублей.