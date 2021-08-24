Президент Владимир Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства выступил с такой инициативой на втором этапе съезда партии «Единая Россия». Путин сообщил, что считает необходимым внести свои предложения для обеспечения устойчивого развития страны в партийную программу, которую назвал народной.

Российский лидер заявил, что необходимо добиться обеспечения роста экономики на долгосрочный период. Путин отметил, что нужно найти решения для всех, кто потерял заработок и не может найти работу. «Единая Россия» должна энергично подключиться к реализации этих задач, подчеркнул он. Путин добавил, что уровень безработицы в России составляет около 5%, и он продолжает снижаться.

Президент также поддержал идею об оказании помощи фермерам для снижения цен на продукцию.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей. Глава государства ранее также предложил по итогам года разово выплатить военным по 15 тысяч рублей.