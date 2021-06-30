Молодежи России дадут карты с деньгами на музеи и театры

Молодежь сможет ходить в музеи и посещать культурные мероприятия, расплачиваясь «пушкинской картой». Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, что такую возможность предоставят молодым людям от 14 до 22 лет.

«Этим можно будет воспользоваться в течение сентября-декабря текущего года и в следующем году. На их счет, на эту карту, будет положено на четыре месяца 3000 рублей», — рассказал глава государства.

С такой картой можно будет посещать театры, концерты, музеи, выставочные залы и другие культурные учреждения. Президент выразил надежду, что молодые россияне не упустят такую возможность и смогут посещать не только региональные, но и общероссийские учреждения.

«Надеюсь, в этом смысле у них не будет необходимости экономить и они это смогут сделать за счет государства», — сказал Путин.

Российский президент в ходе прямой линии также пообещал, что в августе все родители получат единовременную выплату на детей в размере 10 тысяч рублей, даже если их ребенку шесть лет, а в школу он пойдет с семи.