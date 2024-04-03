03 апреля 2024, 18:13
«Могут не переизбраться». Володин отчитал покинувших зал во время отчета правительства
Спикер ГД Володин поругал вышедших из зала во время отчета правительства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поругал тех, кто ушел из зала во время длинного отчета правительства перед депутатами. Он призвал ушедших парламентариев задуматься, на своем ли они месте, и сыронизировал, что они могут «потом не переизбраться».
В начале выступления премьер-министра Михаила Мишустина присутствовало 430 депутатов, но через три часа кто-то «отошел передохнуть», заметил Володин.
«Вот те, кто в регионах уходят, задумайтесь [о том], что касается самореализации в политике. <…> Коллеги, надо задуматься, там ли вы и тем ли вы должны заниматься. <…> Те, кто ушел, могут потом не переизбираться», — процитировало его РИА «Новости».
Спикер парламента напомнил, что правительство работает почти круглосуточно, — в этом контексте особенно странно, что некоторые депутаты не могут найти в себе сил даже дослушать доклад кабмина.
Ранее Вячеслав Володин подвел итоги отчета правительства, обозначил ключевые темы и сделал выводы.
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