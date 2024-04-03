Власть 03 апреля 2024, 18:13 «Могут не переизбраться». Володин отчитал покинувших зал во время отчета правительства Спикер ГД Володин поругал вышедших из зала во время отчета правительства РИА «Новости»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поругал тех, кто ушел из зала во время длинного отчета правительства перед депутатами. Он призвал ушедших парламентариев задуматься, на своем ли они месте, и сыронизировал, что они могут «потом не переизбраться».

В начале выступления премьер-министра Михаила Мишустина присутствовало 430 депутатов, но через три часа кто-то «отошел передохнуть», заметил Володин.

«Вот те, кто в регионах уходят, задумайтесь [о том], что касается самореализации в политике. <…> Коллеги, надо задуматься, там ли вы и тем ли вы должны заниматься. <…> Те, кто ушел, могут потом не переизбираться», — процитировало его РИА «Новости».

Спикер парламента напомнил, что правительство работает почти круглосуточно, — в этом контексте особенно странно, что некоторые депутаты не могут найти в себе сил даже дослушать доклад кабмина.

Ранее Вячеслав Володин подвел итоги отчета правительства, обозначил ключевые темы и сделал выводы.