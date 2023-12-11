Власть 11 декабря 2023, 20:10 Медведев не исключил точечных изменений в Конституции Зампред Совбеза Медведев допустил внесение точечных изменений в Конституцию РФ РИА «Новости»

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Условий для изменения Конституции сейчас нет, однако точечные поправки могут быть. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, чьи слова привело РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Конституция представляет собой консервативный документ, но его донастройка безусловно произойдет.

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«Точечные изменения в Конституцию точно будут», — подчеркнул политик.

По его словам, случаются такие ситуации, когда общественные изменения требует принятия новой Конституции. Как правило, это следствия революций, объяснил Медведев.

«Но сейчас таких условий нет, и надеюсь, что таких условий и не будет», — сказал он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости продолжить работу над Конституцией. Он уточнил, что в основном законе страны необходимо закрепить цели российского общества и государственную идеологию.