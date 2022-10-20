Призывавшего не уклоняться от мобилизации депутата отправили в морскую пехоту | 360°

Власть 20 октября 2022, 14:02 Призывавшего не уклоняться от мобилизации депутата отправили в морскую пехоту Депутат Тарабарин из Владивостока сообщил о своей мобилизации в морскую пехоту

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Депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина мобилизовали в бригаду морской пехоты. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Явился в военкомат, направили в 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота», — сообщил депутат, добавив, что «победа будет за нами» и что «прятаться и бояться не надо».

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Тарабарин предположил, что снова попадет в разведроту. В прошлом 45-летний депутат отслужил срочную службу, был десантником, разведчиком.

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Виктор Тарабарин избран депутатом думы Владивостока в 2022 году, является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края.

Ранее сообщалось, что с депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации предложили снять бронь от частичной мобилизации. При этом специалисты отметили, что часть политиков по собственному желанию уже направилась в Донбасс, вот только их массовое отсутствие может остановить работу парламента. А еще этот законопроект удовлетворит запрос общества.