Призывавшего не уклоняться от мобилизации депутата отправили в морскую пехоту | 360°

20 октября 2022, 14:02
Призывавшего не уклоняться от мобилизации депутата отправили в морскую пехоту
Депутат Тарабарин из Владивостока сообщил о своей мобилизации в морскую пехоту
Депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина мобилизовали в бригаду морской пехоты. Об этом он рассказал РИА «Новости».
«Явился в военкомат, направили в 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота», — сообщил депутат, добавив, что «победа будет за нами» и что «прятаться и бояться не надо».
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Тарабарин предположил, что снова попадет в разведроту. В прошлом 45-летний депутат отслужил срочную службу, был десантником, разведчиком.
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Виктор Тарабарин избран депутатом думы Владивостока в 2022 году, является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края.
Ранее сообщалось, что с депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации предложили снять бронь от частичной мобилизации. При этом специалисты отметили, что часть политиков по собственному желанию уже направилась в Донбасс, вот только их массовое отсутствие может остановить работу парламента. А еще этот законопроект удовлетворит запрос общества.
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Частичная мобилизация в РФ
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