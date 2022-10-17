Бронь от мобилизации захотели снять с депутатов Госдумы и сенаторов | 360°

Все новости

Важное

17 октября 2022, 17:14

Новые взрывы прозвучали в Одессе

Подмосковье

17 октября 2022, 17:05

Шезлонги и теннисные столы появились в сквере у Дворца спорта в Жуковском

Реклама

Спецоперация

17 октября 2022, 17:01

Россиянам объяснили, как оформить отсрочку от мобилизации при смене работы

Подмосковье

17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:41

На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Общество

17 октября 2022, 03:50

Бронь от мобилизации захотели снять с депутатов Госдумы и сенаторов

«Известия»: с депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации

Читать 360tv в

С членов Совета Федерации и депутатов Госдумы предложили снять бронь от частичной мобилизации. Такие поправки депутаты подготовили в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Как сообщили «Известия», его внесут в Госдуму 17 октября.

Одним из авторов законопроекта стал глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

Реклама

Сегодня право на отсрочку, в том числе у парламентариев, имеют семь категорий россиян. Законопроект предлагает предоставить отсрочку от призыва 16 категориям. Среди них сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву, родители, которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, граждане, воспитывающие детей в одиночку, матери, имеющие четверых и более детей до восьми лет, если они воспитывают их без мужа.

Реклама

Один критерий законопроект предлагает исключить — это отсрочка для парламентариев.

Однако, как отмечают специалисты, часть политиков по собственному желанию уже направилась в Донбасс, но их массовое отсутствие может остановить работу парламента.

Законы

Частичная мобилизация в РФ

53

4

0

0

1

1

Реклама

Реклама