Бронь от мобилизации захотели снять с депутатов Госдумы и сенаторов | 360°

Общество 17 октября 2022, 03:50 Поделиться Telegram

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Viber Бронь от мобилизации захотели снять с депутатов Госдумы и сенаторов «Известия»: с депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации РИА «Новости»

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С членов Совета Федерации и депутатов Госдумы предложили снять бронь от частичной мобилизации. Такие поправки депутаты подготовили в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Как сообщили «Известия», его внесут в Госдуму 17 октября.

Одним из авторов законопроекта стал глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

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Сегодня право на отсрочку, в том числе у парламентариев, имеют семь категорий россиян. Законопроект предлагает предоставить отсрочку от призыва 16 категориям. Среди них сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву, родители, которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, граждане, воспитывающие детей в одиночку, матери, имеющие четверых и более детей до восьми лет, если они воспитывают их без мужа.

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Один критерий законопроект предлагает исключить — это отсрочка для парламентариев.

Однако, как отмечают специалисты, часть политиков по собственному желанию уже направилась в Донбасс, но их массовое отсутствие может остановить работу парламента.

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