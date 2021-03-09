Многодетные родители получили новую льготу по отпуску

Продлена льгота по выбору удобного времени для отпуска для многодетных родителей, младшему ребенку которых еще не исполнилось 14 лет. Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон расширяет круг лиц, которые имеют право претендовать на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Работникам, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 14 лет.

Ранее такое право получали сотрудники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет. Причем отсутствовало условие по возрасту младшего из детей. «Новелла поставила в неравные условия многодетные семьи, у которых старший ребенок достиг 12 лет», — говорится в пояснительной записке.

В 2018 году Путин подписал федеральный закон о предоставлении приоритета по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми. Новая норма дополнила Трудовой кодекс РФ.

Ранее нескольким категориям россиян дали право на досрочную пенсию. В профессиональный стаж учителей, врачей, летчиков, спасателей и пожарных включат периоды обучения и получения дополнительного образования, в том числе прохождения курсов повышения квалификации.