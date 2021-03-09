Нескольким категориям россиян дали право на досрочную пенсию за обучение во время работы

Расширился список профессий, по которым разрешается досрочный выход на пенсию. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Выход на досрочную пенсию упростят для учителей, врачей, летчиков, спасателей и пожарных. В их профессиональный стаж включат периоды обучения и получения дополнительного образования, в том числе прохождения курсов повышения квалификации.

«Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование», — говорится в постановлении.

Новый порядок распространяется на все сферы, в рамках которых возможна досрочная пенсия по старости. Изменения будут особенно актуальны для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь это касается работников из сферы образования и здравоохранения. Раньше в их стаж включали только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, а также периоды перевода беременных на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

Ранее каждая четвертая россиянка призналась, что задумывалась о подработке в период пандемии. Среди мужчин таких 20,7%. Более трети опрошенных рассказали, что имели дополнительный заработок и до кризиса.