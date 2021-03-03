Захарова: США пока не сформировали окончательное мнение по СП-2

Администрация президента США Джо Байдена только формирует курс, по которому пойдет в ближайшем будущем. Даже не публичное отношение американской стороны к «Северному потоку — 2» оценить сложно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что команда нового главы Соединенных Штатов «только рассаживается на свои места». Ее слова привел телеканал «Звезда» в Telegram.

«Мы видим, как команда <…> только формирует курс. В публичных заявлениях — курс не изменился. Что касается политики не публичной, а той, что формирует отношения в виде практических шагов — пока судить сложно», — сказала Захарова.

Она напомнила, что позицию насчет СП-2 США объясняют геополитикой и страхом перед влиянием России.

«Так четко, жестко и цинично они высказались в первый раз. Да, действительно, за этим, с точки зрения США, стоит их страх перед Россией», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Политику Вашингтона в отношении газопровода пока не могут окончательно понять и в Германии. Берлин заметил, что пока получал лишь сигналы по поводу строительства «Северного потока — 2».