Берлин пока получает от Вашингтона только сигналы по поводу «Северного потока — 2». Однако никто не не знает, какой будет политика США по данному вопросу.

«Я надеюсь, что с новой администрацией США мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами, и еще раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что „Северный поток — 2“ делает нас более зависимыми», — заявил статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен на конференции CERAWeek, сообщило РИА «Новости».

Он добавил, что в США демократы и республиканцы объединились в оппозицию к строительству. В то же время реализация проекта — вопрос суверенитета Германии, а угрожать санкциями друзьям, по его мнению, неприемлемо.

Также Аннен напомнил, что энергетический рынок Европы изменился, стал более прозрачным, появились технические возможности — и все это позволяет урегулировать взволнованность других стран. Он добавил, что Германия постепенно отказывается от угля и атома в пользу возобновляемых источников энергии, поэтому газ необходим.

Власти ФРГ считают санкции вмешательством в европейский суверенитет. Берлин находится в постоянном контакте с Белым домом по вопросу «Северного потока — 2».

Хотя министр по вопросам охраны окружающей среды Свенья Шульце указала, что Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства газопровода. Также, по ее мнению, Германия не может враз отказаться от всех источников энергии. Страна, считает министр, будет нуждаться в газе в этом и следующем десятилетии.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, идущие от побережья России через Балтийское море и экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании в Германию. После запуска объем сырья, который пойдет по трубам, составит 55 миллиардов кубометров. Против проекта активно выступают США. Вашингтон продвигает в Европу американский СПГ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Белому дому необходимо меньше интересоваться «Северным потоком — 2» и обратить внимание на внутренние проблемы. Пресс-секретарь указал на то, что Америка осталась без тепла и электричества из-за аномальных погодных условий.