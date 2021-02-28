Младший сын Лукашенко прокатился с Путиным на лыжах

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай прокатился на лыжах вместе с отцом и главой российского государства Владимиром Путиным. Прогулка состоялась после встречи президентов в Сочи.

Кадры с места лыжной прогулки появились в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Коль, ну, давай, ты первый, проложи дорогу нам. Или ты за нами? Для тебя это медленно. Ты можешь только с Владимиром Владимировичем посоревноваться. Вы (Путин — прим. ред.), наверное, не догоните его», — сказал Лукашенко.

Тем не менее Николай Лукашенко предпочел ехать за отцом и его российским коллегой. Владимир Путин ответил на реплики главы Белоруссии лаконично: «Поехали».

Несколько дней назад Лукашенко заявил, что никто из его сыновей не будет президентом Белоруссии после него. Это заявление он сделал на фоне избрания его старшего сына Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета страны (НОК).