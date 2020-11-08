Мишустина попросили назначить новую выплату пенсионерам

С просьбой о выделении средств социально незащищенным гражданам, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам, обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Как сообщило РИА «Новости», эти средства пойдут на покупку защитных масок и прочих средств индивидуальной защиты. Миронов также предложил проработать возможность введения налогового вычета для самозанятых и организаций, которые покупают своим сотрудникам средства защиты.

В связи с повторным введением режима самоизоляции пожилым жителям Подмосковья власти автоматически продлили выплаты и субсидии в качестве мер социальной поддержки без подачи заявления. Деньги будут начисляться на банковскую карту.