Субсидии и выплаты для пожилых жителей Подмосковья продлятся автоматически

Режим самоизоляции возобновился для пожилых жителей Подмосковья. Всю необходимую помощь они смогут получить на дому. Выплаты начисляются на банковскую карту, сообщила министр социального развития области Ирина Фаевская.

«В Московской области проживает более 1 100 000 человек старше 65 лет. Из них 54 тысячи пользуются социальными услугами, а 46 тысяч — социальными услугами на дому. Что касается мер социальной поддержки, хочу заметить, что все они перечисляются электронно — на карточку получателя», — пояснила Ирина Фаевская.

Министр соцразвития добавила, что для одиноко проживающих и неработающих пенсионеров старше 65 лет с мая действует дополнительная выплата. Они ежемесячно получают по тысяче рублей на карту.

«И даже она была назначена на основании той базы данных, которая есть в министерстве, в автоматическом режиме. Жителям даже не пришлось писать заявления», — добавила Фаевская.

Другая важная мера поддержки — субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Они автоматически продлеваются на следующие шесть месяцев, никуда ходить специально для этого не нужно.

«Всего у нас 82 учреждения, которые оказывают социальные услуги гражданам пожилого возраста. И наиболее пользующиеся спросом были клубы Активного долголетия, работу которых мы приостановили. Но тем не менее они продолжают работать в онлайн-режиме. Записаться на такое занятие можно через портал или в мобильном приложении», — уточнила Ирина Фаевская.

С сентября в онлайн-занятиях приняли участие более пяти тысяч жителей Подмосковья. Они занимаются дыхательной гимнастикой, физкультурой, пением, йогой, творчеством, скандинавской ходьбой, компьютерной грамотностью.

Ранее стало известно, что временно приостановлены льготы для пожилых москвичей на посещение музеев и театров. Ограничения продлятся до 29 ноября.