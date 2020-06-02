План по восстановлению экономики России включает в себя три этапа. Их будут выполнять на протяжении 2020–2021 годов. При этом первый пункт должен начаться уже в следующем месяце.

Об этом Михаил Мишустин рассказал во время телеконференции с президентом Владимиром Путиным. Премьер-министр страны представил главе государства план по восстановлению экономики России, которая пострадала из-за пандемии коронавируса.

Мишустин рассказал, что план состоит из трех этапов. Первый — стабилизация экономики, он продлится до конца 2020 года. Второй — восстановление, его планируют проводить до второго квартала 2021 года. В четвертом квартале того же года начнется третий этап — рост экономики страны. Мишустин отметил, что на финальном этапе экономика должна выйти «на рост выше докризисного уровня».

Владимир Путин одобрил предложенный кабинетом министров план. Он подчеркнул, что реализация первого этапа восстановления экономики должна начаться с июля 2020 года. Он поручил премьер-министру определиться с четкими параметрами плана не позднее второй половины июня. На реализацию представленного плана уйдет около пяти миллиардов рублей.