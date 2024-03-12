Власть 12 марта 2024, 16:11 Мишустин указал на рост российской экономики Мишустин: тренд на рост российской экономики сохраняется и в 2024 году РИА «Новости»

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В 2024 году сохранился тренд на рост российской экономики. Об этом во время стратегической сессии по продлению нацпроектов до 2030 года заявил глава правительства Михаил Мишустин.

«По динамике роста ВВП это хорошо видно. В 2023 году он увеличился на 3,6%, это только первая оценка. В 2024 году тренд также сохраняется. Рост ВВП в январе оценивали в 4,6% в годовом выражении», — сказал он.

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Мишустин добавил, что правительство реализовало большое количество мер для развития российского общества, которые сумели поддержать экономику и адаптировать ее к новым вызовам, а также продолжить развиваться вопреки внешнему давлению.

В январе президент России Владимир Путин заявлял, что рост заработных плат в стране составил порядка 7,7%. Глава государства назвал этот показатель неплохим, но призвал не забывать про инфляцию.