23 мая 2023, 07:44
Мишустин сообщил о замедлении инфляции в России на 2,3% годовых
Мишустин назвал уровень инфляции в России на начало мая самым низким в Европе
Инфляция в России в начале мая замедлилась до 2,3% годовых. Это минимальный показатель среди всех стран Европы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Об этом сообщил ТАСС.
«По состоянию на начало мая инфляция замедлилась до 2,3% в годовом выражении. Это минимальный показатель среди всех стран Европы», — сказал глава кабмина.
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Он подчеркнул, что уровень безработицы в России находится на рекордно низком значении и составляет 3,5%.
Мишустин обратил внимание, что Россия выстояла перед санкционным давлением Запада и продолжает поступательное развитие.
По его словам, Россия продолжит наращивать связи с дружественными странами. Так, товарооборот с Китаем в нынешнем году достигнет 200 миллиардов долларов.
В понедельник вечером премьер-министр России прибыл в Шанхай. В программе визита — переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.
Китай
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Михаил Мишустин
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