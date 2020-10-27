Мишустин рассказал об отношении к школьным учителям

Михаил Мишустин, будучи школьником, носил гостинцы своим учителям, когда они болели. Об этом российский премьер сказал на встрече с руководством Госдумы.

«Я учителей своих любил. Когда они болели, гостинцы им носил», — сказал Мишустин. Его слова приводит газета «Известия».

Премьер-министр также усомнился в том, что учеников может обрадовать болезнь учителя. Дети переживают за своих преподавателей, считает Мишустин.

«Ну, наверное, есть где-то учителя, которых не любят: там, физрук, трудовик или кто-то еще из других менее популярных профессий. Ну, может учительницу математики — кому трудно учиться. Вот, ну точно дети наши, мне кажется, ну уж не радуются, когда они болеют», — сказал глава правительства.

В ходе заседания Мишустин также отметил, что говорить о победе над новым типом коронавирусной инфекции в России на сегодняшний день пока не приходится.

Ранее сообщалось, что на встрече с лидерами парламентских фракций Михаил Мишустин заявил, что правительство России намерено добиваться остановки цен на жилье из-за застройщиков. Как отметил премьер, на сегодняшний день есть много примеров, когда девелоперы повышают стоимость недвижимости из-за выполнения большого количества процедур и высоких цен на землю, где возводятся дома. Все это приводит к удорожанию недвижимости, которое бьет по карману покупателей.