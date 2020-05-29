Мишустин призвал использовать наработки СССР для борьбы с коронавирусом

Россия и страны СНГ должны продолжать совместную борьбу с коронавирусом. Для этого нужно применять лучшие практики по борьбе с эпидемиями, выработанные во времена Советского Союза. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«У наших стран не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство, поэтому совместные меры реагирования основаны на общих лучших практиках, которые отработаны были еще в советское время», — привел слова главы российского правительства ТАСС.

Сегодня российский премьер принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Мишустин заявил, решение общих задач для решения проблем с пандемией нужно принимать в позитивном ключе, учитывая интересы друг друга.

В частности, он отметил, что из-за отмены авиасообщения между странами множество граждан СНГ, которые приехали в Россию на заработки, не смогли попасть домой. По словам Мишустина, Россия пошла им навстречу. Кому-то помогли улететь рейсами, вылетевшими за россиянами. Остальным выдали разрешения на работу.

Сегодня Мишустин уже оценил ситуацию с коронавирусом в России. Он отметил, что она стабилизировалась, что позволило регионам начать снимать ограничения. Но пока все это делается осторожными шагами.

Не все мигранты захотели остаться в России. 12 мая граждане Киргизии оккупировали посольство своей страны в центре Москвы с требованием, чтобы за ними прислали самолет, который должен доставить их домой. Представители дипмиссии пояснили, что пока домой отправляют только беременных женщин и лиц старше 60 лет.