    29 мая 2020, 15:12

    Мишустин назавал «осторожными шагами» снятие ограничений в регионах

    Анатолий Минкин

    Распространение коронавируса в России стабилизировалось, количество новых зараженных снижается. В этой связи регионы начали снимать введенные ограничения, но пока такие шаги делаются очень осторожно. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава правительства Михаил Мишустин.
    Мишустин назавал «осторожными шагами» снятие ограничений в регионах

    «Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно», — заявил премьер-министр.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что перейти к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 субъектов России. Медицинская система хорошо сработала против коронавируса и не сбылся ни один страшный прогноз.

    С 1 июня Московская область откроет для жителей парки и непродовольственные магазины. В сфере услуг начнут работать химчистки, прачечные и ремонтные мастерские. Тех, кто соскучился по развлечениям, ждут автокинотеатры. Посмотреть фильм на большом экране можно не выходя из машины. Появилась возможность заниматься спортом на свежем воздухе, а также кататься на коньках, роликах и самокатах.

    Но также важно не забывать о предосторожности и обязательно надевать маску в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.