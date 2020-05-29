Мишустин назавал «осторожными шагами» снятие ограничений в регионах

«Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно», — заявил премьер-министр.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что перейти к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 субъектов России. Медицинская система хорошо сработала против коронавируса и не сбылся ни один страшный прогноз.

С 1 июня Московская область откроет для жителей парки и непродовольственные магазины. В сфере услуг начнут работать химчистки, прачечные и ремонтные мастерские. Тех, кто соскучился по развлечениям, ждут автокинотеатры. Посмотреть фильм на большом экране можно не выходя из машины. Появилась возможность заниматься спортом на свежем воздухе, а также кататься на коньках, роликах и самокатах.

Но также важно не забывать о предосторожности и обязательно надевать маску в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.