Мишустин принял стратегию развития электронной промышленности

В ближайшие 10 лет Россия планирует увеличить объем экспорта электроники более чем на восемь миллиардов долларов. Стратегию развития электронной промышленности страны утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Действие документа рассчитано до 2030 года. К этому сроку власти планируют повысить объем экспорта электронной продукции до 12,2 миллиарда долларов. Для сравнения: в 2018-м этот показатель находится на отметке в четыре миллиарда и 160 миллионов долларов.

Согласно стратегии, доля гражданской электроники в общем объеме производства промышленной продукции будет не менее 87,9%. Российская электронная продукция в общем объеме внутреннего рынка электроники будет на уровне 59,1%.

Утвержденный план планируют реализовывать в три этапа. В 2020–2021 годы будут увеличивать долю российской электроники на внутреннем рынке. Следующие четыре года отвели для ее продвижения на существующие рынки и выход на новые международные. С 2026-го страна должна перейти к росту отрасли и обеспечить для нее лидирующие позиции на перспективных рынках.