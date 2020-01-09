    09 января 2020, 14:07

    Российский стартап привез на CES Шварценеггера-робота

    Александра Ломейко

    Участники международной выставки электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе представили необычный проект. Специалисты из России привезли на CES робота с лицом Арнольда Шварценеггера.

    Техническую новинку под названием Android Robo-C представил стартап по робототехнике Promobot, сообщило издание Daily Mail.

    Robo-C, указано в материале, позиционируют как человекоподобного офисного помощника. Его планируют наделить способностью обрабатывать запросы клиентов и подключаться к умному дому, чтобы помочь людям взаимодействовать с другими гаджетами.

    Уже сейчас «железный Арни» рассказывает анекдоты и может ответить на вопросы вроде: «какая страна самая большая в мире».

    Представители стартапа отметили, что для андроида доступен не только облик Шварценеггера. Разработчики готовы предоставить потенциальным клиентам Robo-C с любой внешностью, и это не предел.

    «Мы можем добиться не только внешнего сходства, но и создать искусственный интеллект, [используя] нейронную сеть мозга», — заявили в Promobot.

    В стартапе рассчитывают продать 100 роботов в течение следующего года. Цена на модели начинается от 25 тысяч долларов.

    Выставка CES собрала самые интересные экземпляры потребительской электроники — от вертолета-такси Uber до автомобиля в стиле «Аватара».