Мишустин предложил за три месяца оптимизировать штат госслужащих

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с инициативой начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года. По его словам, больше уже откладывать этот процесс невозможно.

«Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля», — передает РИА «Новости» его слова.

Он также отметил, что сроки оптимизации уже несколько раз переносились по разным причинам. Миахил Мишустин уточнил, что сокращение штатов в министерствах и в региональных подразделениях составит от 5 до 10%, в том числе за счет вакантных должностей.

В середине ноября премьер-министр России провел перераспределение обязанностей между своими помощниками. Теперь курировать топливно-энергетический комплекс будет вице-премьер Александр Новак, Татьяна Голикова займется вопросами государственной политики в сфере культуры, а Дмитрий Чернышенко станет ответственным за науку и высшее образование.